За «головы» днепропетровских террористов обещают 2 миллиона
13:54, 28 апреля 2012Политика
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Президент Украины заявляет о вознаграждении в 2 млн грн тем, кто поможет найти организаторов взрывов в Днепропетровске.
|Янукович говорит, что преступники должны понести наказание
Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что местные власти выделят 2 млн грн вознаграждения тем, кто поможет найти организаторов взрывов в Днепропетровске.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Днепропетровске, говоря об итогах заседания координационного совета, созданного после взрывов 27 апреля.
«Мы хорошо понимаем, что мы обязаны найти преступников в кратчайшие сроки. Они должны понести наказание», - сказал В.Янукович.
По его словам, необходимо также выяснить мотивы этого преступления.
В.Янукович также дал высокую оценку специалистам, входящим в следственную группу, которая расследует взрывы в Днепропетровске.
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