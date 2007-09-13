Погода на выходные

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. Ночью в Украине, кроме западных областей, днем на Левобережье временами дожди, местами грозы, в восточных областях местами сильные дожди.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер северо-западный, 7-12 м/с, в восточной половине и на юге страны местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 13-18°, в южных областях, Крыму и Закарпатье до 21°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 5-10°.

15-16 сентября - переменная облачность. 15 сентября в западных и северных областях небольшой дождь (на высокогорье Карпат с мокрым снегом), 16 сентября ночью в восточной половине кратковременные дожди, отдельные грозы, в северных и центральных областях местами небольшой дождь; на остальной территории без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, 15 сентября в западных областях, 16 сентября в Украине местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах до 24 м/с. Температура 15 сентября ночью 3-8° тепла (в Черниговской и Сумской областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3°), днем 17-22° тепла, в южной части ночью 7-12°, днем 20-25°; 16 сентября ночью 6-11°, днем 11-16°, в южной части ночью 9-14°, днем 17-22°; на высокогорье Карпат ночью и днем 4-9° тепла (ночью 16 сентября местами заморозки 0-2°).

17-18 сентября - без осадков, только ночью 17 сентября в восточных областях и на севере Левобережья местами небольшой дождь. Температура ночью 4-10° тепла, на побережье морей до 13°; днем 17 сентября 13-19°, в восточной части 11-16°, 18 сентября 17-23°.

В Киеве и области в пятницу ожидается переменная облачность. Ночью местами по области небольшой дождь (в Киеве без существенных осадков), днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 9-11°, днем 15-17°; по области ночью 6-11°, днем 13-18°.

15-16 сентября - переменная облачность. Днем 15 сентября повсюду, ночью 16 сентября местами небольшой дождь; в остальное время без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, 16 сентября местами порывы 15-20 м/с. Температура 15 сентября ночью 3-8° тепла, днем 17-22°; 16 сентября ночью 6-11°, днем 11-16°.

17-18 сентября - бы без осадков. Температура ночью 4-9°, днем 17 сентября 13-18°, 18 сентября 18-23°.