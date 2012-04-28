Киевскую милицию перевели на усиленный вариант несения службы
10:01, 28 апреля 2012Общество
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Киевлян просят быть пристальными, немедленно сообщать о подозрительных лицах или предметах.
Личный состав киевской милиции с 27 апреля до особого распоряжения переводится на усиленный вариант несения службы в связи со взрывами в Днепропетровске.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве, распоряжением начальника ГУМВД генерал-лейтенанта милиции Алексея Крикуна, с целью обеспечения безопасности киевлян и гостей столицы руководство столичной милиции обращается к гражданам с просьбой быть пристальными, немедленно сообщать о подозрительных лицах или предметах.
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