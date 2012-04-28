Трое в Днепре в тяжелом состоянии: одному оторвало руку, другой спасают лицо

По состоянию на утро 28 апреля 22 пострадавших в результате взрывов в Днепропетровске остаются в больницах. Состояние трех из них (среди которых один подросток) оценивается как тяжелое.

Как сообщили в МЧС, всего пострадали 26 человек, среди которых 11 подростков 14-18 лет.

По информации источника в силовых структурах, среди пострадавших 16-летняя девушка, которой врачи пытаются спасти лицо - его просто прошило осколками, пишет ТСН.

Тяжелейшие травмы у 63-летнего мужчины - ему пришлось ампутировать руку. "По сути, оторвало руку взрывом. Висела на коже, оторвало все нервы. Врачи наши всячески пытались спасти, но не удалось", - сообщил главный врач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко. Напомним, серия взрывов в Днепре произошла днем в пятницу, 27 апреля, в самом центре города. 4 взрыва в разных местах прогремели один за другим с небольшим промежутком времени. Пострадали 29 человек, 26 из которых были госпитализированы. В городе началась паника: неофициально распространялась информация, что взрывов было 8 или даже 10. В центре не работала мобильная связь, милиция проверяла все подозрительные предметы и людей. Было возбуждено дело по статье "террористический акт" и создан оперативный штаб для расследования происшествия. Руководитель СБУ Игорь Калинин заявил, что у ведомства есть 6 версий терактов в Днепропетровске. Однако озвучил лишь одну, по которой теракты связаны с взрывом урны в центре города в ноябре 2011 года, в результате которого погиб человек.