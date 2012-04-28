После взрывов в Днепропетровске в больницах остается 22 человека
08:29, 28 апреля 2012Общество
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Из них трое - в тяжелом состоянии, в том числе один подросток.
|Раненый в результате взрыва мужчина в Днепропетровске.
По состоянию на сегодняшнее утро в больницах находятся 22 человека, пострадавшие вследстие серии взрывов в Днепропетровске.
Как сообщает пресс-служба МЧС, из них трое - в тяжелом состоянии, в том числе один подросток.
Как заметили в министерстве, 27 апреля в период с 11.50 до 13.02 в Днепропетровске произошли 4 взрыва, из-за которых пострадали 26 лиц (из них 11 подростков 1994, 1995, 1998 г.р.), которые с травмами различных степеней тяжести госпитализированы в больницы города.
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