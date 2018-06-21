Из-за терактов в Днепропетровске перекрыт мост и перебои с мобильной связью (репортаж)

Днепропетровск потрясен происшедшими сегодня событиями. Центр оцеплен милицией, общественный транспорт по центральному проспекту им. Карла Маркса не ходит. Центральный мост через Днепр, который связывает правый и левый берега мегаполиса, перекрыт. Люди передвигаются пешком и говорят только о взрывах. Возможно из-за перегрузки, возможно - намеренно – отключена мобильная связь в центре города. Не исключено, что взрывы совершались дистанционно, посредством мобильных телефонов – это говорит в пользу версии о «неслучайности» перебоев со связью.

Кореспондент УНИАН оказалась на месте события через 10 минут после первого взрыва на остановке трамвая №1 на пересечении проспекта Карла Макса и ул. Серова. Все уже было оцеплено милиций. На остановке стоял трамвай с разбитыми окнами. Заграждение остановки было разрушено. Вокруг стояли машины скорой помощи. Пожилого мужчину сажали в карету с перевязаным локтевым суставом.

В это же время начальник отдела связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области Алексей Щербатов дал первый комментарий: «взрыв произошел в 11 часов 50 минут в урне для мусора на трамвайной остановке. Трамвай уже отъезжал, на остановке людей не было. Но, в результате взрыва осколочные ранения получили 5 пассажиров, сидевших в трамвае. Все они были госпитализированы в областную больницу им Мечникова».

Через несколько минут прозвучал громкий хлопок со стороны железнодорожного вокзала. Завыли сирены карет скорой помощи. Журналисты пешком бросились в сторону второго взрыва. Он произошел в 12.20 на следующей трамвайной остановке - возле кинотеатра „Панорама”.

Сработало взрывное устройство, также заложенное в урне для мусора. В результате осколочные телесные повреждения получили три человека, сидевшие на лавочке возле памятника „Влюбленным”. А. Щербатов сообщил, что один пострадавший - молодой человек - от госпитализации отказался, двоих же увезли в больницу.

На вопрос корреспондента УНИАН, верна ли информация о якобы телефонном анониме, который сообщил в милицию 9 взрывах, которые произойдут сегодня в Днепропетровске (эти слухи активно ходили с утра по городу), Щербатов ответил, что такой информации у него нет.

Пока журналисты расспрашивали очевидцев, неподалеку, со стороны проспекта им. Карла Маркса прозвучал третий очень громкий хлопок – приблизительно в 12.40. Очередное взрывное устройство сработало в урне, стоявшей на пешеходной аллее проспекта, в 200 метрах от места предыдущего взрыва. Осколочные ранения получил мужчина, проходивший в момент взрыва мимо. В период между вторым и третьим взрывами и начались сбои мобильной связи.

Затем город облетел слух, что очередной взрыв произошел на левобережье Днепропетровска, на проспекте Правды.

Четвертый взрыв действительно произошел вскоре после третьего, однако в другом месте – на трамвайной на остановке „ул. Серова”. Вновь взорвалась урна для мусора.

По информации нашего источника в правоохранительных органах, взрывотехники обезвредили еще один, 5-й взрывпакет - на проспекте Правды.

По последним данным, в результате взрывов пострадали 25 человек. Большинство обратилось за медпомощью через некоторое время после взрывов. 19 пострадавших находятся в различных больницах Днепропетровска. В частности, в областную больницу им. Мечникова поступило 12 человек, трое из которых после оказания помощи были отпущены домой, один – переведен в больницу №6. По данным представителя больницы им. Мечникова, 8 человек сейчас находятся в реанимационном отделении. Двое пострадавших прооперированы, у одной жертвы теракта - женщины – пришлось ампутировать ногу.

Раиса Юргель

Фото УНИАН