Тюремщики о своих обидах, экс-премьере и чрезмерном внимании

Она требует признать информацию народных депутатов Сергея Пашинского, Сергея Власенко и других позорящей деловую репутацию ведомства, а также публично опровергнуть информацию открытым для общества способом.

Об этом говорится в Открытом обращении коллектива ГПтСУ, текст которого размещен на официальном сайте ведомства.

«Сегодня сотрудники ведомства - это «тюремщики». Уместно вспомнить еще несколько сравнений сотрудников ГПтС, которые сегодня распространены депутатами Власенко, Пашинским и другими в СМИ, на интернет-порталах, в отдельных комментариях.: «фашисты», «палачи», «торгаши свободой», «нелюди», «опричники власти», - возмущаются авторы обращения.

«Коллектив и ветераны пенитенциарной службы крайне возмущены действиями и высказываниями отдельных украинских политиков, которыми они дискредитируют всю систему исполнения наказаний в государстве», - говорится в обращении.

Персонал и ветераны Государственной пенитенциарной службы Украины, выступившие с «Открытым обращением», возмущены «дискредитацией» ГПтС и «чрезмерным вниманием» к «некоторым личностям».

«Чрезмерная концентрация внимания вокруг деятельности органов и учреждений исполнения наказаний и некоторых личностей, которые пользуются своим социальным и материальным положением, создает моральное напряжение и приводит к отвлечению усилий персонала от выполнения своих непосредственных обязанностей и к постоянным оправданиям перед обществом за необоснованные, иногда откровенно лживые обвинения», - подчеркивают в ГПтС.

Такая ситуация, говорится в обращении, в настоящее время происходит в Киевском следственном изоляторе и Качановской исправительной колонии, где представителями СМИ, отдельными народными депутатами от БЮТа и заинтересованными ими публичными лицами «систематически искажается информация с целью влияния на общественное мнение».

Авторы обращения отмечают, что с момента помещения экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в Киевское СИЗО, а в дальнейшем после направления ее в Качановскую исправительную колонию Харьковской области, представителями СМИ и народными депутатами систематически публикуется информация об издевательствах над экс-премьером, непредоставлении ей медицинской помощи, непрофессионализме работников пенитенциарной службы, хотя «реально положение дел несколько иное».

«За время пребывания в Киевском следственном изоляторе и Качановской исправительной колонии Тимошенко проведен 61 комиссионный медицинский осмотр, и в 33 случаях она отказывалась от услуг врачей. К этим осмотрам было привлечено 25 специалистов Минздрава Украины высшей квалификационной категории, из которых 4 академика, 15 докторов и кандидатов медицинских наук, а также 5 иностранных врачей, в том числе 2 профессора из клиники «Шарите» (Германия) и 3 врача из Канады.

За этот период Ю.Тимошенко было проведено 10 сеансов массажа с участием личной медицинской сестры в Киевском СИЗО и еще 20 - в Качановской исправительной колонии.

Наряду с этим Ю.Тимошенко неоднократно проводились инструментальные и лабораторные исследования состояния ее здоровья, в том числе с вывозом ее в заведения здравоохранения городов Киева и Харькова.

Ежедневно о состоянии здоровья Ю.Тимошенко заботился медперсонал учреждений пенитенциарного ведомства, где за время пребывания в СИЗО и исправительной колонии она более 250 раз осматривалась ведомственными врачами, из которых в 218 случаях она все-таки отказывалась от медицинских услуг», - в частности, сообщают председатель ведомственного Всеукраинского профсоюза и Совета общественной организации ветеранов.

Соответствующий текст обращения персонала и ветеранов ГПтСУ, который подписали председатель Всеукраинского профсоюза персонала органов и учреждений пенитенциарной службы А.Андриенко и председатель Совета Всеукраинской общественной организации «Ассоциация ветеранов государственной уголовно-исполнительной службы Украины» И.Штанько, размещен на сайте ГПтСУ.