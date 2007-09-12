Россия согласилась дать свой диоксин для следствия об отравлении Ющенко

Генеральная прокуратура Украины получила от правоохранительных органов Российской Федерации согласие на исследование образцов диоксина, который производится в России.

Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры Украины, переданном УНИАН.

В последнее время в пресс-службу Генпрокуратуры поступают многочисленные обращения журналистов по поводу предоставления информация о ходе расследования уголовного дела об отравлении в 2004 году кандидата в Президенты Украины Виктора ЮЩЕНКО, отмечается в документе.

Учитывая это, ведомство заявляет, что следователи Генеральной прокуратуры Украины принимают все меры, необходимые для полного и всестороннего расследования этого преступления.

В рамках следствия осуществляются контакты с международными структурами, которые могут способствовать установлению обстоятельств совершения преступления, заверяют в Генпрокуратуре.

В то же время в ведомстве отметили, что практика обмена служебной информацией между правоохранительными органами разных стран является повседневным отработанным правовым механизмом. В частности, такое сотрудничество происходит между Генеральными прокуратурами Украины и Российской Федерации в деле расследования отравления Президента Украины В.ЮЩЕНКО.

Так, Генеральная прокуратура Украины в декабре 2006 года направила в Генеральную прокуратуру Российской Федерации обращение о предоставлении образцов диоксина. Сегодня Генеральной прокуратурой Украины получено согласие от правоохранительных органов Российской Федерации на их исследование.

Учитывая изложенное, пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины призывает не политизировать вопрос расследования данного уголовного дела, а также заверяет, что в установленных законом рамках о результатах досудебного следствия будет поставлена в известность общественность.

Как сообщал УНИАН, в интервью газете “Таймс” В.ЮЩЕНКО обвинил Россию в блокировании расследования дела о его отравлении. В частности, В.ЮЩЕНКО сказал, что Москва отказывается сотрудничать даже после того, как он обсудил этот вопрос непосредственно с Президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ.

Газета напомнила, что Россия была единственным государством, которое отказалось предоставить украинским следователям образцы диоксина, который производится в ее лабораториях.