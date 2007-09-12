Цены на нефть побили исторический рекорд

Стоимость барреля нефти в Нью-Йорке 12 сентября поднялась до рекордного уровня в 78,99 доллара, передает Лента.ру со ссылкой на AFP. Причиной нынешнего роста стало беспокойство трейдеров из-за небольшого объема предложения нефти. Спровоцировало рост цен решение стран ОПЕК увеличить добычу, причем именно с целью сдерживания цен. Но консорциум огранился увеличением всего на 500 тысяч баррелей в сутки, и эффект оказался противоположным.

11 сентября октябрьский контракт на поставку нефти марки WTI подорожал в седьмой раз подряд и закрылся на уровне 78,23 доллара за баррель. Это на два цента больше исторического максимума закрытия.

Предыдущий рекорд был установлен 1 августа. Тогда за баррель давали 78,77 доллара. Тогда причиной рекордных цен стало заявление правительства США о снижении объема запасов нефти.