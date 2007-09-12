Кабмин выбрасывает на рынок мясо, муку и крупы из госрезерва

Кабинет Министров Украины распорядился реализовать муку и крупы из государственного резерва для стабилизации ситуации на рынке.

Текст распоряжения (№ 694-р от 5 сентября 2007 г.) «О реализации муки и круп из государственного резерва» размещен на Правительственном портале.

«С целью стабилизации ситуации на рынке муки и круп, согласиться с предложением Госкомрезерва относительно отпуска предприятиям системы государственного резерва для реализации предприятиям хлебопекарной промышленности в 2007 году муки и круп путем проведения конкурса с ограниченным участием в соответствии с Порядком реализации материальных ценностей госрезерва, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины № 1078 от 25 августа 2004 г.», - говорится в распоряжении.

Распоряжение подписано премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.