Курс доллара к евро упал до рекордно низких значений

Курс доллара США ранним утром 12 сентября упал до рекордно низких значений по отношению к евро, передает Bloomberg. На мировых валютных рынках за единицу европейской валюты давали 1,3878 доллара. Курс доллара снижается уже шестую сессию подряд. Предыдущий рекорд был установлен 24 июля и составлял 1,3852 доллара.

Причиной снижения курса доллара США стала встревожившая инвесторов обстановка на рынке американского жилья, отмечает BBC News. Кроме того, финансисты не уверены в том, что Федеральная резервная система попытается 18 сентября остановить ипотечный кризис, впервые за два года снизив учетную ставку.

К 9 часам утра американской валюте удалось отыграть свое падение, она укрепилась до 1,3844 доллара за евро.

Лента.ру