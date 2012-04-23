Май начнется изменением стоимости электроэнергии для населения

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики Украины (НКРЭ,) установила тарифы на электроэнергию для населения, которое потребляет более 800 кВт/ч в месяц на уровне 42-54,72 коп. за кВт/ч, введя таким образом новые категории потребителей с 1 мая 2012 года.

Об этом сказано в сообщении НКРЭ, опубликованном на сайте комиссии.

В частности, для городского населения, потребляющего более 800 кВт/ч в месяц, тариф составит 54,72 коп. за кВт/ч, для сельского населения - 50,58 коп. за кВт/ч.

Для городского и сельского населения, проживающего в домах, оборудованных электроплитами, и потребляющего более 800 кВт/ч в месяц, тариф составит 42 коп. за кВт/ч.

Для городского и сельского населения с электроотопительными установками, а также для населения, проживающего в многоквартирных домах, которые негазифицированы природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения, при условии потребления более 800 кВт/ч в месяц с 1 мая по 30 сентября тариф составит 42 коп. за кВт/ч.

При этом для них с 1 октября по 30 апреля (в отопительный сезон) при потреблении более 1800 кВт/ч в месяц тариф также составит 42 коп. за кВт/ч.

Все остальные тарифы не изменены.

В сообщении отмечается, что количество потребителей, которые потребляют свыше 800 кВт/ч в месяц, составляет 1,1% (200 тыс. абонентов) от общего количества, однако они потребляют около 9% (3,1 млрд кВт/ч в год) от общего объема потребления электроэнергии населением.

При этом сказано, что указанные изменения тарифов на электроэнергию не распространяются на 99% семей.