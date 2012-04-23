Женщина перечислила на счет мошенника 30 тысяч долларов

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель начальника управления уголовного розыска УМВД Украины в Житомирской области Сергей Химчик, женщина познакомилась с мошенником, отозвавшись на соответствующее объявление в эфире развлекательного телеканала.

Вскоре после знакомства мужчина позвонил ей и сообщил, что его бизнес оказался под угрозой, ему нужно срочно откупиться, а все его банковские счета заблокированы.

Чтобы помочь мужчине, женщина перечислила на его счет 30 тысяч долларов США. После этого мужчина пропал.

Женщина обратилась в милицию. УМВД Украины в Житомирской области по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Оперативники выяснили, что мошенник сейчас находится в местах лишения свободы, а переведенные житомирянкой на банковский счет деньги были сняты неизвестным лицом. Дальнейшую схему мошенничества милиция выясняет.