Рудьковского не пустили в порт

Министра транспорта и связи Николая Рудьковского не впустили в здание порта "Южный", куда он прибыл, чтобы вернуть на пост начальника порта Александра Гонзу. Как пишет газета "Дело", засевшие в здании администрации порта сторонники Владимира Васильева, назначенного 10 сентября и.о. начальником порта, заперли все входы. На улице Н.Рудьковского встретила демонстрация, организованная профсоюзом порта. Министра встретили лозунгами "Нет приватизации порта" и "Дайте нам работать". Глава профсоюза Раиса Герасименко заявила, что при содействии бывшего начальника порта А.Гонзы и Н.Рудьковского планируется передача двух причалов порта частной компании "Металлоинвест".

На встречу с Н.Рудьковским вышел В.Васильев. Переговоры между министром и и.о. начальника порта проходили в помещении будки охраны. На момент сдачи номера "Дела" в печать они еще не завершились. Работников порта, несмотря на позднее время вчера вечером из офисов не выпускали.

Напомним, что 10 сентября глава концерна "Укрморпорт" Сергей Климов привел в здание администрации порта В.Васильева и назначил его начальником. Смена менеджмента в порту "Южный" получила поддержку у части охранников предприятия, которые взломали двери офиса и помогли С.Климову и В.Васильеву войти в здание. В Минтранссвязи назвали эти действия "рейдерским захватом". "Пока я министр, такого в отрасли не будет", — заявил вчера Н.Рудьковский и отправился в мятежный порт, куда его так и не впустили.

РБК-Украина