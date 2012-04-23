На Майдане Незалежности устроили пикник - в знак протеста
11:46, 23 апреля 2012Общество
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В Киеве на Майдане Незалежности проходит акция против принятия Верховной Радой законопроекта № 2450 «О порядке организации и проведения мирных собраний».
|На Майдане устроили импровизированный пикник
Участники акции отмечают, что их «пикник» направлен против «тоталитарных норм законопроекта № 2450, которые делают невозможным проведение спонтанных акций протеста и нарушают права человека на свободу волеизъявления».
«Наша акция носит флеш-мобный характер. Это выбрано для того, чтобы показать абсурдность этого законопроекта. Если он будет принят, люди не смогут выходить на спонтанные акции протеста, не говоря об организованных крупных акциях», - сказала активистка движения «Видсич» Надежда Прудяк.
В акции принимают участие преимущественно молодые люди в возрасте до 25 лет.
За ходом акции наблюдают шесть сотрудников милиции.
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