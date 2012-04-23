На Майдане Незалежности устроили пикник - в знак протеста

Как передает корреспондент УНИАН, возле монумента Независимости собрались 15 активистов общественных организаций «Контроль ради справедливости» и «Видсич», которые устроили импровизированный пикник, протестуя против принятия этого законопроекта. В частности, они поставили небольшую палатку, принесли с собой чай, печенье и другую еду. Кроме того, участники акции играют в бадминтон и другие игры. Также на акции присутствует младенец, на коляске которого участники акции разместили плакат с лозунгом: «Я хочу жить в демократической стране».

Участники акции отмечают, что их «пикник» направлен против «тоталитарных норм законопроекта № 2450, которые делают невозможным проведение спонтанных акций протеста и нарушают права человека на свободу волеизъявления».

«Наша акция носит флеш-мобный характер. Это выбрано для того, чтобы показать абсурдность этого законопроекта. Если он будет принят, люди не смогут выходить на спонтанные акции протеста, не говоря об организованных крупных акциях», - сказала активистка движения «Видсич» Надежда Прудяк.

В акции принимают участие преимущественно молодые люди в возрасте до 25 лет.

За ходом акции наблюдают шесть сотрудников милиции.