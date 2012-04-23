Ночью отключили первый энергоблок Южно-Украинской АЭС

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГП НАЭК «Энергоатом».

В сообщении отмечается, что 23 апреля на атомных станциях Украины в работе находится 11 из 15 энергоблоков.

На энергоблоке №4 Запорожской АЭС 30-е сутки капитального планового ремонта (ремонт второй системы безопасности). На энергоблоке №4 Ривненской АЭС 23-е сутки среднего планового ремонта (ремонт второй системы безопасности). На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 34-е сутки среднего планового ремонта (ремонт первой системы безопасности).

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС – 4 970 МВт, РАЭС – 1 770 МВт, ЮУАЭС – 1 470–970 МВт, ХАЭС – 1 940 МВт.

За прошедшие сутки, 22 апреля, атомными станциями выработано 248,64 млн кВт/ч электроэнергии.

Радиационная, противопожарная и экологическая обстановка на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.