Житомир и Кутаиси подписали договор

У Житомира появился побратим - грузинский город Кутаиси. Об этом сегодня на пресс-конференции в Житомирском горсовете сообщил секретарь горсовета Анатолий КАЛЕНСКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, соглашение о побратимстве между Кутаиси и Житомиром было подписано во время празднования 1123-й годовщины со дня основания Житомира.

"Соглашение подписали мэр Житомира Вера ШЕЛУДЧЕНКО и первый заместитель мэра Кутаиси Грегор ШУШАНИЯ", - сообщил А.КАЛЕНСКИЙ.

Он также сообщил, что этот документ предусматривает сотрудничество в культурном и образовательном направлениях.

"Также большой акцент сделан на медицину", - отметил секретарь горсовета.

По словам А.КАЛЕНСКОГО, раньше, в советское время, побратимом Житомира был болгарский город Монтана, однако со временем эти связи были утрачены.

"Подписание соглашения открывает новые перспективы для дальнейшего развития украинско-грузинских отношений", - отметил секретарь горсовета.