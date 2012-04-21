Участники митинга против разрушения Андреевского принесут Попову «шкуру кота»

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время в мероприятии принимают участие около 1000 человек. Люди держат в руках национальные флаги, плакаты с надписью «Наш Андреевский спуск», «Живи сегодня так, чтобы с достоинством смотреть в глаза завтра». Также развернут плакат, где на красном фоне изображен памятник Родине-Матери, который установлен на склонах Днепра в столицы, а поверх этого изображения нарисованы донецкие терриконы с надписью «Енакиево», который символизирует будущее столицы в случае, если власть будет продолжать политику разрушения архитектурных памятников и стихийной застройки города.

Как сообщили журналистам организаторы мероприятия, в ходе акции по собственной инициативе будут выступать группа «ТНМК», «Мандры», «Грин Грей», Анжелика Рудницкая, Алексей Мочанов. Прибудут также киевоведы, общественные деятели, в частности Евгений Сверстюк, Мирослав Попович, писательница Оксана Забужко. После проведения мероприятия на Михайловской площади его участники намерены спуститься к зданию Киевской городской администрации, чтобы передать свои требования, в частности, о введении моратория на строительство в историческом центре города, о возвращении киевской общине незаконно выделенных земель, о привлечении к ответственности лиц, допустивших разрушение Андреевского спуска. Также общественность будет требовать от столичной власти, чтобы она заставила восстановить уже разрушенные исторические здания, давать разрешение на строительство в исторических зонах Киева только с разрешения общественности и ЮНЕСКО и пр.

Также участники мероприятия намерены положить к зданию столичной мэрии символическую шкуру кота, изображение которого было снесено на Пейзажной аллее.

Фото - Татьяна Давиденко