Защитники Андреевского спуска зовут киевлян на митинг

Защитники столичного Андреевского спуска проведут в субботу, 21 апреля, митинг на Михайловской площади.

Как сообщают организаторы мероприятия, акция начнется в 12.00.

«Наш первый митинг, когда мы со строительным мусором пришли под офис Рината Ахметова, заставил его извиниться за разрушение домов. Он, а за ним киевская власть, пообещали все исправить. Мы собираемся решить, как не дать им солгать и остановить разрушение не только на Андреевском, но и в других “горячих точках” Киева. Приходите», - сказала представитель организаторов митинга Оксана Романюк.

В пресс-релизе организаторов отмечается, что ранее была распространена информация о том, что акция будет проводиться возле Исторического музея, но было принято решение ее перенести. "Акция перенесена на Михайловскую площадь из соображений безопасности, а также потому, что ожидается большое количество людей, и они просто вытопчут Старокиевскую гору и только что спасенную Пейзажную аллею", - сказал один из организаторов митинга Егор Соболев.

На акции будет объявлен манифест защитников Киева, целью которого является защитить исторический центр города, наказать виновных в уничтожении Киева и положить конец строительному произволу.

На митинге выступят киевоведы, общественные активисты, выдающиеся киевляне. Среди ораторов не будет ни одного политика. Ведущие встречи - Наталия Соколенко и Анатолий Векслярский.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля во время круглого стола на тему: «Сохранение памятников культурного наследия» общественный активист, представитель публичной сети Андреевского спуска Владислава Осьмак сообщила, что представители киевской общественности 21 апреля организуют митинг в защиту исторических зданий Андреевского спуска.

Она напомнила, что даже киевская городская власть признала, что 99% зданий спуска уже являются частной собственностью, и КГГА не имеет рычагов влияния на деятельность потенциальных девелоперов, которые могут уничтожить этот памятник градостроительства.