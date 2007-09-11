Рудьковский вылетел в Одессу: там рейдерская атака на порт «Южный»

Министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ вылетел в Одессу в связи с рейдерской атакой на морской торговый порт «Южный».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минтранссвязи.

«Пока я министр, такого в отрасли не будет», - заявил Н.РУДЬКОВСКИЙ.

Пресс-служба министерства приглашает представителей СМИ в 16:00 в управление порта «Южный». Аккредитация проводится на месте по редакционным удостоверениям.

Телефоны пресс-службы: 8044-461-65-30, 461-65-25.