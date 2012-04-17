Азаров открыл Чемпионат мира по стратегическому менеджменту

Global Management Challenge-2012 проходит в Киеве под патронатом Кабинета министров Украины. Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Открывая чемпионат мира, Н.Азаров зачитал приветствие Президента Украины Виктора Януковича, где, в частности, отмечена важность проведения международного финала Чемпионата мира именно в Украине, что позволяет раскрыть новые управленческие таланты молодежи. В поздравлении В.Янукович выразил уверенность, что «усилия и инициатива ведущих отечественных и зарубежных менеджеров и впредь будет способствовать повышению конкурентоспособности национальной экономики, развитию международного сотрудничества, укреплению имиджа Украины в мире».

От себя лично Н.Азаров выразил поддержку молодежи и приветствовал проведение такого мероприятия.

«Для нас важно, что наша молодежь осваивает новые виды управления», - подчеркнул Н.Азаров, добавив, что Украине нужны таланты и умения успешной молодежи, поскольку те изменения, которые происходят в экономике, требуют нестандартных решений. По словам главы правительства, подтверждением этого являются недавние события, связанные с мировым финансовым кризисом, где как конкретные компании, так и страны продемонстрировали успешные примеры выхода из глобального кризиса: «Этот опыт требует изучения хотя бы для того, чтобы не повторять ошибок, которые мы видели».

Н.Азаров пожелал удачи команде Украины в Чемпионате мира по стратегическому менеджменту и другим участникам.

Перед открытием Чемпионата Н.Азаров пообщался с командой Украины, которая представлена молодыми менеджерами и студентами Симферопольского отделения Киевского национального экономического университета. Во время встречи были обсуждены актуальные вопросы управления. Глава правительства узнал, что украинские студенты ежегодно участвуют в международных программах по развитию управленческих талантов. В частности, украинская команда в прошлом году заняла 7-е место в финале Global Management Challenge, который состоялся в Макао (Китай), а в соревновании 2010 года, которое состоялось в российском Ханты-Мансийске, украинцы победили.

В киевском финале, кроме Украины, принимают участие команды Анголы, Австралии, Беларуси, Бразилии, Германии, Чехии, Дании, Эстонии, Франции, Китая, России, Индии, Италии, Латвии, Мексики, Польши, Сингапура, Словакии, США, Португалии - всего 28 стран.

Соревнования Global Management Challenge основано в Португалии в 1980 году. Украина - первая из стран СНГ, которая получила право на участие в этих соревнованиях. В течение 2006-2012 гг в чемпионатах приняли участие более 6 тыс топ-менеджеров из 450 украинских компаний.

Global Management Challenge - это международная программа по выявлению и развитию управленческих талантов. Ее миссия - практическая подготовка менеджеров к конкуренции на глобальных рынках. Основой соревнования является компьютерная бизнес-симуляция по стратегическому маркетингу, которая отображает финансовую модель деятельности компании - производителя международного масштаба.