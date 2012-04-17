Минэкологии наконец возьмется за незаконный намыв участков на водоемах

Об этом сказал заместитель директора департамента охраны природных ресурсов и экосети Минэкологии Николай Мовчан, сообщает ТСН.

По его словам, соответствующие изменения в Земельный кодекс разработаны Минэкологии и в ближайшее время будут поданы на рассмотрение парламента.

Н.Мовчан отметил, что министерство также проверит объекты, построенные на намытых участках, часть из них может быть снесена. "Те объекты, которые были построены до 1995 года, должны будут привести в соответствие с требованиями новых правил использования прибрежных территорий. Которые были построены после 1995 года - будем смотреть, возможно, и сносить" - сказал он.