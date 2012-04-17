От Кулиняка требуют запретить фильм «Матч» из-за его украинофобства

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении Молодого Народного Руха и других общественных организаций к министру культуры Украины Михаилу Кулиняке с требованием запретить официальный показ российского фильма «Матч» на территории Украины.

«Мы глубоко обеспокоены новостью о возможности выхода в кинопрокат фильма “Матч” совместного производства компаний "Рекун-синема" и "Пронто-фильм". Считаем, что сюжет этого продукта грубо искажает исторические факты и с пренебрежением показывает украинцев как нацию», - говорится в обращении. По убеждению молодоруховцев, «в фильме неправдиво отражена жизнь г. Киева во время немецкой оккупации - очень непростом периоде в истории столицы Украины».

«Наше внимание привлек тот факт, что в фильме все негативные персонажи говорят по-украински и носят желто-голубые повязки. К тому же в картине затрагиваются особенно болезненные для памяти украинцев темы минирования Крещатика, расстрелов в Бабьем Яру и так называемого “матча смерти”. Перечисленные страницы киевской истории поданы в искаженном виде, что недопустимо и не несет никакого “патриотического” содержания, как это подают авторы фильма», - отмечается в обращении.

Авторы обращения считают данный фильм надругательством над памятью украинцев, воевавших во Второй мировой войне.

Под обращением подписались также представители ВМОО «Союз украинской молодежи в Украине», ВМОО «Молодежный Националистический Конгресс», Гражданское движение «Опора» и Движение добровольцев «Пространство Свободы».