В центре Москвы взорвана машина

Взрыв на Тверской улице не является терактом, сказал РИА Новостипредставитель столичного ГУВД.

"Это, скорее всего, криминальные разборки, но не теракт. Взрывное устройство было установлено под днищем машины "Тойота-Камри" которая двигалась в среднем ряду на пересечении Тверской со Страстным бульваром. Мощность взрыва - не более 50 граммов тротиловом эквиваленте. Ранения таза и ноги получил 42-летний водитель. Он госпитализирован. Пассажирка контужена, ее осматривают врачи", - сказал собеседник агентства.

По его словам, после взрыва в машине загорелся бензопровод в районе двигателя.

Пожар погасили другие водители.

По другой предварительной версии, которую выдвигают взрывотехники, причиной взрыва могли стать технические неполадки в топливной системе двигателя, сообщил официальный представитель ГУВД, Евгений Гильдеев.

Он добавил, что взрывотехники продолжают обследовать автомобиль, и точное заключение о причинах происшествия будет позднее.