Пассажир опаздывал на автобус и решил его «заминировать»

Об этом сообщается на официальном сайте Главного управления МВД Украины в Днепропетровской области.

Согласно сообщению, в дежурную часть Криворожского городского управления милиции за номером 102 поступило сообщение о том, что на территории автовокзала заминирован автобус “Кривой Рог - Днепропетровск”.

Пассажиры автобуса были эвакуированы в зал ожидания автовокзала. Во время проверки специалисты не обнаружили в автобусе взрывных устройств или веществ.

Стражи порядка установили и задержали безработного 18-летнего местного жителя, который в 23.15 13 апреля сделал ложное сообщение об угрозе взрыва вышеуказанного автобуса, поскольку опаздывал на него.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело согласно ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности). Злоумышленнику грозит штраф от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест сроком до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.