Из музея украли два экспоната на 3,2 млн долл

Общая стоимость двух предметов китайского искусства составляет 2 млн фунтов стерлингов (3,2 млн долларов), передает ИТАР-ТАСС.

Стражи порядка арестовали пять человек в связи с кражей, еще двое находятся в розыске. В правоохранительных органах отмечают, что преступление было спланировано злоумышленниками очень тщательно. Похитители пробили в стене университетского строения дыру почти метровой ширины и украли статуэтку высотой около 30 см и нефритовую чашу, на внутренней поверхности которой можно прочесть китайское стихотворение.

Правила безопасности в музее пересматриваются. Он откроется для посетителей уже в понедельник.