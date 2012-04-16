Из музея украли два экспоната на 3,2 млн долл
00:26, 16 апреля 2012Общество
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Британской полиции удалось найти и вернуть Музею Востока Даремского университета похищенные из него в ночь на 6 апреля статуэтку и нефритовую чашу времен правления династии Цин (1644 - 1911 годы).
Общая стоимость двух предметов китайского искусства составляет 2 млн фунтов стерлингов (3,2 млн долларов), передает ИТАР-ТАСС.
Стражи порядка арестовали пять человек в связи с кражей, еще двое находятся в розыске. В правоохранительных органах отмечают, что преступление было спланировано злоумышленниками очень тщательно. Похитители пробили в стене университетского строения дыру почти метровой ширины и украли статуэтку высотой около 30 см и нефритовую чашу, на внутренней поверхности которой можно прочесть китайское стихотворение.
Правила безопасности в музее пересматриваются. Он откроется для посетителей уже в понедельник.
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