Умер Михаил Воронин

"Михаил Львович умер в субботу утром между 4:00 и 5:00", - сообщили в пресс-службе концерна "Voronin", передает ТСН.

Похороны модельера состоятся в среду, 18 апреля, однако подробности о точном времени пока не сообщаются.

"В связи с тем, что сейчас праздники, семья сможет получить свидетельство о смерти только во вторник, то есть похороны состоятся в среду. О том, когда, где и как пройдет прощание с Михаилом Львовичем, еще не определились", - отметили в пресс-службе.

М.Воронин родился 10 июля 1938 года. Среди клиентов модельера были президенты разных стран, известные бизнесмены и политики, артисты, простые служащие и даже студенты.