Умер Михаил Воронин
11:01, 15 апреля 2012Общество
14453 0
В субботу, 14 апреля, на 74-м году жизни умер известный украинский модельер Михаил Воронин.
Михаил Воронин во время презентации своей книги “Voronin”, посвященной его размышлениям о жизни и творчестве, в рамках открытия Ukrainian Fashion Week. Фото УНИАН, 2011 г.
"Михаил Львович умер в субботу утром между 4:00 и 5:00", - сообщили в пресс-службе концерна "Voronin", передает ТСН.
Похороны модельера состоятся в среду, 18 апреля, однако подробности о точном времени пока не сообщаются.
"В связи с тем, что сейчас праздники, семья сможет получить свидетельство о смерти только во вторник, то есть похороны состоятся в среду. О том, когда, где и как пройдет прощание с Михаилом Львовичем, еще не определились", - отметили в пресс-службе.
М.Воронин родился 10 июля 1938 года. Среди клиентов модельера были президенты разных стран, известные бизнесмены и политики, артисты, простые служащие и даже студенты.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter