В гостинице в центре Харькова ищут взрывчатку

В Харькове в гостинице "National", продолжаются мероприятия по выявлению взрывчатки, о наличии которой сообщил по телефону неизвестный.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Харьковской области, сообщение о заминировании пришло в 14.25. Мужчина сообщил, что у входа в гостиницу "National" в центре города находятся два пакета со взрывчаткой.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, рабочие экспертной и взрывотехнической службы, кинологи. Во время осмотра места, на которое указывал аноним, взрывчатка не найдена. Продолжаются мероприятия по выявлению взрывоопасных приборов и веществ в здании гостиницы.

Параллельно ведутся следственные мероприятия по установлению лица, звонившего по телефону.