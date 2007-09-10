Как выросла стоимость земли под Киевом за минувшую неделю

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство c 3 по 9 сентября выросла на 0,97% (на 54 долл.) - до 5 618 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

По данным компании, рост стоимости земельных участков наблюдался в Киево-Святошинском - на 32 долл., до 8 794 долл., Обуховском - на 99 долл., до 7 187 долл./сотка, Бориспольском - на 51 долл., до 5 613 долл./сотка, Вышгородском - на 69 долл., до 5 476 долл./сотка, Бородянском - на 88 долл., до 2 412 долл./сотка, в Макаровском - на 46 долл., до 2 166 долл./сотка, Кагарлыкском районах - на 75 долл., до 1 369 долл./сотка.

При этом снижение стоимости земли зафиксировано в Фастовском - на 7 долл., до 1 039 долл./сотка и Барышевском районах - на 55 долл., до 858 долл./сотка.

Объем предложений земельных участков от всей совокупности выставленных на продажу в одиннадцати районах Киевской области составляет: в Макаровском районе - 30%, Бориспольском - 19%, Васильковском - 16%, Киево-Святошинском - 13%, Броварском - 13%, Обуховском - 6%, Бородянском - 1%, Вышгородском - 1%, Кагарлыкском - 0,6%, Барышевском - 0,2%, Фастовском районе - 0,2%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство c 27 августа по 2 сентября выросла на 0,65% (на 36 долл.) - до 5 564 долл. за сотку.