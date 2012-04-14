На Пасху синоптики обещают дождь

На Пасху, 15 апреля, в Украине временами ожидаются дожди, местами грозы, в центральных областях, Крыму и Карпатах местами сильные дожди, лишь в восточных областях без осадков.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в южной части, восточных областях и Карпатах отдельные порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидометцентре.

Температура ночью 8-13°; днем 13-18°, в восточных областях и местами в Крыму 20-23°, в западных областях и на побережье морей 10-15°; на высокогорье Карпат ночью 0-5°тепла, днем 5-10°.

В Киевской области в воскресенье ожидаются дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 13-18°. В Киеве температура ночью 10-12°, днем 16-18°.