Авария на Запорожском заводе ферросплавов: есть жертвы

На Запорожском заводе ферросплавов в результате выброса газа 1 человек погиб и 2 госпитализированы.

Как сообщили УНИАН в Запорожском теруправлении Госгорпромнадзора, ЧП случилось сегодня в плавильном цехе ЗЗФ.

"10 сентября около 9 утра на ОАО "Запорожский завод ферросплавов" в плавильном цехе при установке заглушки на газопроводе произошел выброс ферросплавного газа, в результате чего отравления получили трое сотрудников предприятия: 2 слесаря-ремонтника и начальник участка. Для одного из пострадавших - слесаря 1956 г.р. отравление стало смертельным", - сообщил начальник пресс-службы Запорожского теруправления Госгорпромнадзора Константин МОРОЗ.

По его словам, на данный момент в связи с ЧП теруправлением Госгорпромнадзора назначена комиссия для проведения расследования обстоятельтв и причин несчастного случая.

На ОАО ЗЗФ на время ее работы запрещено проведение работ с газовым оборудованием.

Справка УНИАН, сегодняшнее ЧП на ОАО Запорожский завод ферросплавов - второй случай массового отравления газом на предприятии за последние 2 года: 21 февраля 2006 г. ночью в результате вытекание ферросплавного газа из газопровода ОАО ЗЗФ с территории участка теплообеспечения энергосилового цеха предприятия с признаками отравления газом были доставлены в реанимацию 4 работника завода. Состояние пострадавших медики квалифицировали, как средне-тяжелое. Тогда инспекторы Запорожского теруправления Госгорпромнадзора МЧС Украины остановили работу трубопровода Запорожского завода ферросплавов, что привело к временной остановке производства извести, необходимой для выпуска основной продукции завода ферросплавов.