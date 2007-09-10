Эксперты прогнозируют незначительный рост цен на жилье в Киеве

До конца текущего года цены на жилую недвижимость в Киеве вырастут в среднем на 2-3%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил президент Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины Александр РУБАНОВ.

По его словам, в сегменте жилья эконом-класса наметилась тенденция к снижению стоимости, поскольку «в «хрущевках» платить больше 2 тыс. долл. за 1 кв. м неразумно».

Он отметил, что в сегменте премиум-класса, учитывая неудовлетворенный спрос, цены будут расти незначительно - на 2-3%.

По мнению эксперта, в самом востребованном жилье бизнес-класса сейчас соотношение предложения и спроса практически сравнялось. Это может вызвать повышение стоимости жилья в этом сегменте на 2-3%.

А.РУБАНОВ считает, что парламентские выборы внесут свои коррективы на рынке недвижимости, а когда политическая и экономическая ситуации стабилизируются, недвижимость будет пользоваться повышенным спросом. Однако не следует ожидать повышения стоимости жилья на 40-50%, как прогнозируют некоторые эксперты, сказал он.