Богословская отчиталась о готовности на 99%

Законопроект об акционерных обществах готов на 99%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель министра юстиции Украины Инна БОГОСЛОВСКАЯ сегодня на совещании, посвященном вопросам инвестиций.

По ее словам, в рамках обсуждения документа, чтобы найти компромисс между властью и бизнесом, было проведено пять общественных слушаний в закрытом режиме с представителями крупного и среднего бизнеса, контролирующих органов. Кроме того, документ прошел две международные экспертизы, и по их оценкам он полностью соответствует современным европейским стандартам, отметила И.БОГОСЛОВСКАЯ.

Справка УНИАН. 15 мая Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона „Об акционерных обществах”. Законопроектом определены условия создания, управления акционерным обществом, формы защиты прав акционеров и направления развития рынка ценных бумаг и пр.

При этом законопроектом предусмотрено существование АО двух типов – публичные и частные (на сегодня в Украине насчитывается 12 тыс. ОАО и 22 тыс. ЗАО); минимальный УФ – 2500 минимальных зарплат; снижение кворума для собраний акционеров до 50%+1 акция; формирование резервного капитала в размере не менее 15% УФ. До достижения данного показателя в резервный фонд отчисляется не менее 5% чистой прибыли за год; обязанность покупателя значительного пакета акций (50%) предлагать миноритарным акционерам выкупить их акции; расширение компетенции наблюдательного совета; запрет на выплату дивидендов продукцией предприятия и пр.