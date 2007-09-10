Янукович доволен «чудесным результатом»

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ доволен ростом инвестиций в размере 32% в 2007 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совещании, посвященном вопросам инвестиций, проходящем сегодня в клубе Кабинета Министров Украины.

Премьер-министр отметил, что 2007 год был очень сложным, в частности, в стране наблюдался политический кризис, который не привлекает инвесторов.

При этом премьер поблагодарил инвесторов за то, что они «смелые люди».

Результат в 32% роста инвестиций он назвал «чудесным результатом».

В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что инвестиции в Украине начали расти в конце 90-х - начале 2000 годов. При этом в 2003-2004 годах их рост составлял 35-40%, в 2005 году уровень инвестиций упал в 30 раз, в частности, из-за политики правительства в вопросе реприватизации.

В совещании принимают участие украинские и зарубежные бизнесмены, дипломаты и члены правительства.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, объем прямых иностранных инвестиций в Украину на 1 июля составил 24 млрд. 171,8 млн. долл., из Украины в экономику других стран – 263,1 млн. долл.