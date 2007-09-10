Луценко о Тимошенко, Сбербанке СССР и 120 миллиардах долларов

Лидер блока “Наша Украина - Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО сомневается в возможности вернуть населению Украины долги Сбербанка СССР на протяжении двух лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в г.Залищики Тернопольской области, комментируя вчерашнее заявление блока Юлии ТИМОШЕНКО об обязательстве вернуть населению замороженные сбережения Сбербанка СССР в ближайшие два года.

“Скажу откровенно, возможно, я более слабый экономист, чем Юлия Владимировна, но я не вижу путей возвращения тех сбережений на свыше 120 млрд. долл. на протяжении двух лет”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, прибавив при этом, что “мы должны говорить о необходимости возвращения долгов. Другой вопрос, насколько реалистичными являются быстрые, слишком быстрые сроки их возвращения”.

В то же время, лидер блока “Наша Украина – Народная самооборона” отметил, что соответствующие механизмы возвращения вкладов Сбербанка СССР были разработаны “оранжевыми правительствами”. “Речь идет о зачислении этих долгов во время уплаты жилищно-коммунальных услуг, речь идет о зачислении их при закупке товаров долгосрочного потребления... Если Юлия Владимировна имеет в виду именно эти механизмы, то я думаю, что это правильно”, - сообщил Ю.ЛУЦЕНКО.

Вместе с тем он напомнил, что политики должны отвечать за данные ими обещания.

Как сообщал УНИАН, БЮТ взял на себя обязательство на протяжении двух лет после прихода к власти вернуть людям все замороженные вклады бывшего Сбербанка СССР. Об этом лидер блока заявила в субботу в Херсоне во время встречи с пенсионерами.

По ее словам, «мы понимаем, что это почти сенсационное обязательство”. “Но мы берем его на себя, поскольку на протяжении последних полгода наша команда проводила анализ и расчеты всех возможностей страны, источников, где можно взять ресурсы для возобновления справедливости относительно вкладчиков, которые потеряли свои сбережения в Сбербанке”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО перед избирателями.