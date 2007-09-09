Умер главнокомандующий Украинской повстанческой армии (фото)

На 95-м году жизни умер главнокомандующий Украинской повстанческой армии Василь Кук.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинского Братства ОУН-УПА, прощание с покойным состоится 10 сентября с 12 до 17 часов в Доме учителя (г. Киев, ул.Владимирская, 57).

В.Кука похоронят 11 сентября на его родине, в с.Красное Бусского района Львовской области, как завещал покойный.

Василий Кук (псевдонимы – Лемех, Юрко, Медвидь, полковник Коваль) родился 11 января 1913 года в селе Красном на Львовщине. С 1929 года – член Украинской Военной Организации. С 1933 года, учась на юридическом факультете Люблинского университета, становится связным Краевой экзекутивы. С 1933 по 1936 год Василий Кук отбывает первый арест, а затем заключение. С мая 1937 года перешел на нелегальное положение.

30 июня 1941 года он принимал участие в провозглашении Акта о возрождении Украинского государства во Львове, возглавил специальную походную группу с задачей провести такую же акцию в Киеве. Арестован гитлеровцами под Киевом. Бежал, продолжил подпольную работу, возглавив в Днепропетровске Провод ОУН.

Кук впервые ввел в практику ОУН выпуск листовок на русском языке. Архивные документы говорят, что В.Куку удалось вовлечь в подполье этнически неукраинское и русскоязычное население. Василий Кук отстаивал реформирование идеологии ОУН от “донцовской” правой к леволиберальной. В изданной в 1950 г. при руководстве В.Кука подпольной брошюре “Кто такие бандеровцы и что они хотят” прослеживвались и социал-демократические идеи.

С 1944 года Василий Кук возвращается в Галичину, становится одним из ближайших соратников Романа Шухевича, позже его заместителем. После смерти последнего в марте 1950 г. принимает обязанности руководителя УПА.

Захваченный в плен в 1954 г. Василий Кук шесть лет находился в заключении, откуда был освобожден во времена хрущевской «оттепели». С 1960 года работал в Центральном государственном историческом архиве в Киеве, в Институте истории АН УССР. После написания работы “Марксизм-ленинизм об украинском национальном вопросе” был уволен с запретом работать в школах и научных учреждениях.

До конца жизни продолжал участвовать в общественной жизни: возглавлял научный отдел Братства ОУН-УПА, публиковал воспоминания, выступал перед молодежью и на научных конференциях...

Использована инфомация газеты "Народний оглядач"