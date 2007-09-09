Искусство гасить долги по выходным требует жертв

Исполнительный комитет Винницкого городского совета просит городские учреждения банков и почтовые отделения связи организовать работу подразделений, занятых приемом коммунальных платежей, в выходные дни до ноября.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель мэра Винницы Иван МИХАЙЛЮК.

По его словам, это вынужденная мера для того, чтобы обеспечить нормальный уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги и погасить долги за энергоносители, в первую очередь за газ.

"Уровень оплаты населения услуг по теплоснабжению за января-август составляет 81%, а общий долг населения перед теплоснабжающими предприятиями составляет 23,47 млн. грн., при этом долг предприятий за потребленный газ составляет 10,877 млн. грн.", - отметил первый заместитель мэра Винницы.

И.МИХАЙЛЮК прибавил, что если к началу отопительного периода не будет погашен долг за газ, это может привести к тому, что остановятся котельные и в результате будет сорвано начало подачи тепла и горячей воды горожанам.

Как сообщал УНИАН, долг населения городским теплокоммунэнерго на конец августа составлял 23,47 млн. грн.