«Город русских моряков» празднует 20-ю годовщину украинского флота

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня утром в честь юбилея флота состоялся автопробег по улицам города, от памятника гетману Сагайдачному до площади Нахимова.

Мероприятие началось освящением вербы при участии священников разных конфессий, а завершилось возложением цветов к Вечному огню возле Мемориала героическим защитникам города в 1941-1942 гг. и памятного знака «10 лет Военно-морским силам Украины».

В автопробеге, организованном городской организацией Союза офицеров Украины и Советом ветеранов Военно-морских сил Украины, приняли участие около 15 автомобилей, на первом из которых ехали первый командующий ВМС Украины (в 1992-1993 гг.) вице-адмирал Борис Кожин и председатель Союза офицеров Украины полковник Вячеслав Белоус. На автомобилях были закреплены Государственные флаги Украины и флаги ВМС.

Согласно плану празднования, сегодня почетные гости и ветераны ВМС посетят корабли Центра морских операций Военно-морских сил, осуществят экскурсию в Военно-морской музей Украины. Во второй половине дня севастопольская организация Союза офицеров Украины проведет в музее заседание круглого стола по вопросам состояния и перспектив развития ВМС.

Вчера на территории штаба командования ВМС состоялась торжественная церемония открытия реконструированной Памятной стелы, на которой вычеканены фамилии военнослужащих флота, которые первыми принесли присягу на верность украинскому народу и создавали ВМС Украины. Представители командования, ветераны флота возложили к подножию стелы цветы, а завершилась церемония торжественным маршем подразделения почетного караула.

После этого в клубе штаба командования состоялось торжественное собрание. Первый заместитель командующего ВМС Украины вице-адмирал Сергей Елисеев от имени командующего флотом, военного совета, всего личного состава поздравил ветеранов и всех присутствующих с 20-й годовщиной начала формирования украинских ВМС.

Согласно приказу начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных сил Украины и решения командующего ВМС, за весомый вклад в становление и развитие ВМС Украины ветеранов флота наградили почетными нагрудными знаками и грамотами.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля в Севастополе на Античном бульваре состоялось торжественное возложение цветов к памятнику гетману Сагайдачному, 5 апреля на кораблях и в подразделениях флота подняли флаг Военно-морских сил и флаги расцвечивания по случаю 20-летия подписания Указа Президента Украины «О безотлагательных мерах по строительству Вооруженных сил Украины».

Справка УНИАН. 5 апреля 1992 года Президент Украины Леонид Кравчук издал Указ №209 «О безотлагательных мерах по строительству Вооруженных сил Украины», которым было предусмотрено сформировать Военно-морские силы Украины на базе сил Черноморского флота, дислоцированных на территории Украины.