Безопасность украинских АЭС остается на нулевом уровне

На украинских АЭС в 2007 году не произошло ни одного происшествия, которое квалифицируется выше нулевого уровня безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила председатель Государственного комитета по ядерному регулированию Елена МИКОЛАЙЧУК в Ровно во время общественных слушаний по вопросам безопасности на АЭС.

Она также заверила, что никаких вредных выбросов в атмосферу от Ровенской АЭС в последнее время не было.

Е.МИКОЛАЙЧУК, однако, отметила, что в Госкомитете не успокаиваются таким положением, а принимают меры по повышению уровня безопасности на двух относительно новых блоках Ровенской и Хмельницкой АЭС. Ведь, по ее словам, именно в первые три года работы новых энергоблоков нужно быть пристальными.

Председатель Госатомрегулирования также сообщила, что энергоблоки Ровенской АЭС, срок эксплуатации которых истекает в 2011 году, будут безопасными в работе и после продолжения этого срока. По ее словам, в настоящее время уже есть заключение специалистов относительно обследования корпуса реакторов на предмет продолжения их эксплуатации, и это заключение положительное.