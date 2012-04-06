Девушка, разбившая машину Лукьяненко, в реанимации

Как сообщает «Сегодня», об этом заявил адвокат одного из пострадавших водителей Иван Боднарук. Также, по его словам, у нее взяли анализы на алкоголь и наркотики.

«Сегодня мой клиент был у следователя. Пока уголовное дело по факту ДТП не возбуждено, поскольку нет показаний водителя «Лексуса», — резюмировал Иван Боднарук.

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Ранее некоторые СМИ сообщали, что виновницей ДТП на Голосеевском проспекте могла быть дочь генерала милиции в отставке Анатолия Удода. В МВД это опровергли.

Напомним, во вторник вечером джип «Лексус», которым управляла молодая женщина 1976 г.р., перевернулся и въехал в три авто. По словам Левко Лукьяненко и еще одного пострадавшего водителя Евгения Зурова, на месте ДТП были обнаружены документы, выпавшие из джипа, на Оксану Анатольевну Удод. Потому они и предположили, что она дочь генерала.