Девушка, разбившая машину Лукьяненко, в реанимации
Девушка на Лексусе, спровоцировавшая крупное ДТП с участием известного политика и диссидента Левко Лукьяненко, находится в реанимации.
Как сообщает «Сегодня», об этом заявил адвокат одного из пострадавших водителей Иван Боднарук. Также, по его словам, у нее взяли анализы на алкоголь и наркотики.
«Сегодня мой клиент был у следователя. Пока уголовное дело по факту ДТП не возбуждено, поскольку нет показаний водителя «Лексуса», — резюмировал Иван Боднарук.
ВИДЕО: Мажорка на Лексусе протаранила машину Левка Лукьяненко
Ранее некоторые СМИ сообщали, что виновницей ДТП на Голосеевском проспекте могла быть дочь генерала милиции в отставке Анатолия Удода. В МВД это опровергли.
Напомним, во вторник вечером джип «Лексус», которым управляла молодая женщина 1976 г.р., перевернулся и въехал в три авто. По словам Левко Лукьяненко и еще одного пострадавшего водителя Евгения Зурова, на месте ДТП были обнаружены документы, выпавшие из джипа, на Оксану Анатольевну Удод. Потому они и предположили, что она дочь генерала.