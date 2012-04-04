Мажорка на Лексусе протаранила машину Левка Лукьяненко (видео)

Об этом сообщает lb.ua.

Авария с участием четырех автомобилей произошла во вторник, 3 апреля, около 22:00 на Голосеевском проспекте в Киеве. По предварительным данным, девушка-водитель внедорожника Lexus RX350, не справилась с управлением, после чего автомобиль, перевернувшись, протаранил Mitsubishi Outlander и Mitsubishi Colt. Последний от удара влетел в стоявший перед ним Daewoo Lanos, в котором, как оказалось, находился Л.Лукьяненко со своим помощником.

Как рассказали очевидцы происшествия, Lexus на большой скорости двигался по Голосеевскому проспекту со стороны Московской площади. Внезапно люксовый внедорожник завалился на левый бок, проскользил на боку по асфальту и врезался в стоявший на светофоре Outlander. Далее, не останавливаясь, Lexus ударил также стоявший на светофоре Colt. Удар был такой силы, что задняя часть Colt смялась до неузнаваемости, а сам японский автомобиль протаранил стоящий перед ним Daewoo.

Невольные очевидцы происшествия бросились к пострадавшим, однако, к счастью, серьезных травм никто не получил. Молодой девушке, находившейся за рулем Lexus, помогли выбраться из перевернутого автомобиля. По словам находившихся на месте происшествия людей, она была в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения.

Вскоре прибывшие медики госпитализировали ее с закрытой черепно-мозговой травмой и ссадинами. Другие участники ДТП от госпитализации отказались. Что же было причиной - выясняет следственная группа.