Экс-солистку ”ВИА Гры” выписали из роддома (фото)
15:34, 07 сентября 2007Общество
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Сына назвали Максисом
Экс-солистка "ВИА Гры" Ольга Корягина днями осчастливила своего мужа. Певица, которая покинула популярный гелз-бенд по беременности, родила сына.
Счастливое событие произошло 1 сентября. А теперь новоиспеченную маму уже и из роддома выписали.
Новорожденного назвали Максимом. Вес - 4100 г, рост - 56 см.
Забирать жену и сына в роддом приехал одесский бизнесмен Андрей Романовский.
"Продюсеры Дмитрий Костюк и Константин Меладзе позвонили мне после родов и пожелали мне и ребенку здоровья, счастья и удачи. Спасибо им за это!" – сказала Ольга Корягина.
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