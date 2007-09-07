Экс-солистку ”ВИА Гры” выписали из роддома (фото)

Экс-солистка "ВИА Гры" Ольга Корягина днями осчастливила своего мужа. Певица, которая покинула популярный гелз-бенд по беременности, родила сына.

Счастливое событие произошло 1 сентября. А теперь новоиспеченную маму уже и из роддома выписали.

Новорожденного назвали Максимом. Вес - 4100 г, рост - 56 см.

Забирать жену и сына в роддом приехал одесский бизнесмен Андрей Романовский.

"Продюсеры Дмитрий Костюк и Константин Меладзе позвонили мне после родов и пожелали мне и ребенку здоровья, счастья и удачи. Спасибо им за это!" – сказала Ольга Корягина.

По материалам TabloID, Твой день