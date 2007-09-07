Ющенко поздравил военных разведчиков

Президент Украины – Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил военнослужащих, работников и ветеранов военной разведки с профессиональным праздником.

“Ценю ваш высокий профессионализм и преданность делу, весомый вклад в обеспечение защиты национальных интересов государства. Труд разведчика - почетный, высокоинтеллектуальный и крайне необходим обществу”, - говорится в приветствии главы государства, сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Министерства обороны.

В.ЮЩЕНКО выразил уверенность, что военные разведчики и в дальнейшем будут преумножать славные традиции своих предшественников и будут всегда помнить о своей высокой миссии.

“Пусть вера в счастливое будущее Украины добавляет вам сил и уверенности”, - отметил в приветствии Президент Украины.

В.ЮЩЕНКО пожелал военнослужащим, работникам и ветеранам военной разведки крепкого здоровья, благополучия и жизненных удач.

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