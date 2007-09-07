Аваков считает, что Азаров закладывает бомбу под экономику

Председатель Харьковской облгосадминистрации Арсен АВАКОВ крайне отрицательно воспринял предложение первого вице-премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА о ликвидации с 2008 года нулевой ставки НДС для отечественных сельхозтоваропроизводителей.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ОГА, свою точку зрения А.АВАКОВ высказал, комментируя итоги заседания Совета национальной безопасности и обороны, которое прошло 4 сентября в Киеве.

«По моему мнению, правительство Виктора ЯНУКОВИЧА закладывает бомбу под экономику и, прежде всего, в сельскохозяйственной сфере. Такие действия просто убивают сельское хозяйство, и могу сказать абсолютно точно, что 98% сельхозпредприятий нашей области и всей страны станут убыточными. Я квалифицирую такое намерение как абсолютно бездумное с точки зрения макроэкономики, а последствия этого мы будем ощущать многие десятилетия», - сказал А.АВАКОВ.

При этом он раскритиковал попытку Н.АЗАРОВА объяснить новшество будущим вступлением Украины во Всемирную торговую организацию: “Действительно, в Евросоюзе нет нулевых ставок на НДС, но в Евросоюзе существуют компенсации для фермеров в 350 евро на гектар и специальные финансовые источники, из которых сельхозпредприятия дотируются в таких ситуациях”.

Как известно, в этом году был сохранен режим льготного налогообложения села.

В середине октября 2006 года Верховная Рада продлила льготный режим налогообложения крестьянских хозяйств до 2008 года, приняв закон о внесении изменений в Закон «О налоге на добавленную стоимость» в части специальных режимов налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей. По мнению авторов закона, действующая аккумуляция средств НДС не противоречит нормам ВТО, поскольку размер ставки этого налога как для отечественной аграрной сельхозпродукции, так и импортированных аналогов равен 20%, и дискриминации импортеров в аккумуляции НДС не предусматривается.

В течение восьми лет в Украине для аграрных предприятий действуют специальные режимы взимания НДС: режим аккумуляции НДС, отдельно по растениеводческой и животноводческой продукции, режим выплаты дотаций перерабатывающим предприятиям за молоко и мясо и применение нулевой ставки НДС при продаже молока и мяса в живом весе. Эти режимы имели ограниченный срок действия - до 2004 года, однако Верховная Рада их ежегодно продлевала.