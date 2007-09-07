В Донецкой области предприниматель убил двух человек и застрелился

В Донецкой области предприниматель убил из ружья двух человек и застрелился.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью главного облуправления внутренних дел, около 9-00 утра 6 сентября в г. Снежное неизвестный мужчина сообщил в милицию о выстрелах у кафе "Кордон". Прибывшими на место оперативниками на автостоянке у кафе был обнаружен автомобиль "Славута" с двумя трупами в салоне - женщины, 1961 г. р., и мужчины, 1975 г. р. Рядом находился другой автомобиль "Тойота" с трупом его владельца, мужчины, 1958 г. р.

В УВД уточнили, что по предварительным данным расследования, между убитыми произошла ссора и драка. В результате конфликта владелец автомобиля "Тойота" выстрелами из помпового ружья "Магнум" 12 калибра убил мужчину и женщину, а затем выстрелил себе в грудь.

По факту инцидента продолжается расследование.