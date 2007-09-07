В Украину привезли частицу Животворящего Креста

В Симферополь (Крым) из Греции привезена одна из величайших святынь христианства - частичка Животворящего Креста.

Как сообщили сегодня УНИАН в пресс-центре Симферопольского городского совета, святыню накануне у ворот строящегося в крымской столице Собора Александра Невского встретили мэр Симферополя Геннадий БАБЕНКО, Митрополит Симферопольский и Крымский ЛАЗАРЬ, священнослужители и верующие. Затем прошел крестный ход от собора до Храма Трех Святителей.

Частичка креста, на котором был распят Иисус Христос, пробудет в Симферополе до 30 сентября.