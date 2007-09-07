В поезде „Харьков-Владивосток” нашли хамелеона, пауков и лягушек
10:40, 07 сентября 2007Общество
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Пограничники обнаружили живую контрабанду
Пограничники Харьковского отряда совместно с таможенниками выявили сегодня ночью живую контрабанду.
Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы, в частности, во время проверки в железнодорожном пункте пропуска „Тополя” поезда „Харьков-Владивосток” досмотровая группа выявила в купе проводника одного из вагонов хамелеона, 10 пауков и 6 лягушек, которые перевозились без соответствующих разрешений.
Владельцем живого груза оказался железнодорожник, гражданин Украины.
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