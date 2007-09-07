В поезде „Харьков-Владивосток” нашли хамелеона, пауков и лягушек

Пограничники Харьковского отряда совместно с таможенниками выявили сегодня ночью живую контрабанду.

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы, в частности, во время проверки в железнодорожном пункте пропуска „Тополя” поезда „Харьков-Владивосток” досмотровая группа выявила в купе проводника одного из вагонов хамелеона, 10 пауков и 6 лягушек, которые перевозились без соответствующих разрешений.

Владельцем живого груза оказался железнодорожник, гражданин Украины.