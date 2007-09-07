Ющенко взял под личный контроль достройку КГОКОР

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился с официальным письмом к премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой ускорить решение вопроса достройки и введения в эксплуатацию Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд в Кировоградской области.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении информации и связей с общественностью Кировоградской облгосадминистрации.

По информации управления, Президент взял ситуацию с КГОКОР под личный контроль по просьбе губернатора Кировоградской области Вадима ЧЕРНЫША.

В официальном письме главы государства к премьер-министру отмечается: “Вызывает обеспокоенность ситуация, связанная с завершением строительства Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд и введением его в эксплуатацию. Центральными органами исполнительной власти до сих пор не выработана согласованная позиция относительно механизмов выделения украинской доли и последующей ее продажи инвесторам. Также не достигнуто понимание со странами - участницами проекта по завершению строительства комбината и компенсации вложенных ими средств. Промедление с решением затронутых вопросов негативно влияет на международный имидж Украины, приводит к потере заинтересованности потенциальных инвесторов, предопределяет значительные расходы из государственного бюджета и роста социального напряжения в регионе”.

В управлении напомнили, что в августе 2006 года на то время премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ подписал распоряжение, которым поручил Министерству промышленной политики в месячный срок провести инвентаризацию имущества комбината, а Фонду госимущества – оценить его стоимость. Однако распоряжение Кабмина выполнено не было.

Как сообщал УНИАН, 25 июля Фонд государственного имущества признал ЗАО “Консалтинговая фирма “Остров” (г. Киев) победителем конкурса по отбору оценщика рыночной стоимости целостного имущественного комплекса Государственного предприятия “Дирекция Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд”.

Сметная стоимость строительства КГОКОР, начавшегося в 1985 году, составляет 2,4 млрд. долларов. Доля Украины составляет 56,4%, Румынии - 28%, остальное - Словакии. Сейчас строительная готовность комбината достигает 66%.

По предварительным данным, объем инвестиций, необходимых для завершения строительства и введения в эксплуатацию КГОКОР, оценивается почти в 804 млн. долл.

Мощность предприятия - 10 млн. тонн окатышей, первого пускового комплекса - 6,6 млн. тонн.

В августе 2006 года правительство решило создать на базе КГОКОР совместное предприятие в форме акционерного общества с государственной долей в уставном фонде не менее 50+1 акция.