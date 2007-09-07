В Закарпатье пройдет фестиваль ”гуцульской виагры”

В субботу в закарпатском городке Рахив стартует забавный фестиваль "Гуцульская брынза". Ежегодное двухдневное действо гуцулы устраивают вот уже на протяжении нескольких столетий в честь возвращения овцеводов из горных долин домой, которые 4 месяца назад, 15 апреля отправились в высокогорье пасти баранов. По утверждению самих овцеводов, выпас овечек — дело мужчин, а кисло-молочный продукт — брынзу — дающий, по преданию закарпатцев, мужскую силу, местные именуют не иначе как "гуцульская виагра", пишет газета "Сегодня".

Праздник начинается с развеселых мелодий трембит, мандолин и дрымб: "К нам приезжают гуцулы со всего мира, и на эти два дня наш городок превращается в настоящий улей: переодетый в национальную одежду народ дегустирует разные сорта и виды козьей и овечьей брынзы, покупает покрывала, сделанные из шерсти барашков, а также отъедается свежеприготовленным баношем (блюдо из сметаны и кукурузной муки), бограчем (очень острое блюдо из картошки и мяса), кулешом (пшенная каша со шкварками и луком), который готовят тут же, прямо под открытым небом", — рассказал один из организаторов Юрий Бочарь.