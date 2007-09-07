Милиционер, который сбил машиной трех детей, получил 9 лет

Провести 9 лет в тюрьме и выплатить 100 тысяч гривен семьям погибших детей придется милиционеру, который в мае сбил машиной трех детей, сообщает 5 канал.

Трагедия произошла в городе Горохив Волынской области. Пьяный участковый инспектор тогда врезался в песочницу, где играли дети. Трехлетняя девочка и четырехлетний мальчик погибли. Но сегодняшний приговор будут оспаривать как родственники осужденного, так и родители погибших детей. Последние считают - убийца получил слишком маленький срок.